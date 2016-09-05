期待金鐘連莊 黃子佼：去年得獎不過癮

本屆金鐘獎入圍名單將在8日公佈，去年獲得最佳主持人的黃子佼坦言，多少會期待連莊，還說「去年雖然是贏了，但因為入圍名額有從缺，憲哥又不太高興，贏的不太過癮。」

黃子佼今天出席癌症基金會舉辦的募款記者會，擔任癌友打氣大使，呼籲社會大眾發揮愛心、捐款幫助病友，黃子佼現場也大氣宣佈，他與女友孟耿如一起認購100組1500元的公益傘，盼能拋磚引玉。

記者會上，播出一名成功抗病癌友的心路歷程影片，黃子佼在台下看了忍不住泛淚，他說，這剛好給他一個提醒，雖然平常滿注意自己的身體狀況，但天有不測風雲，還是要做一些心理準備。

另外，本屆金鐘獎入圍名單將在8日公佈，黃子佼去年憑藉節目「全球中文音樂榜上榜」獲得最佳主持人獎，該節目也一舉拿下最佳綜藝節目。被問到有沒有自信連莊，黃子佼謙虛說，完全沒自信，還很緊張，應該會從今天開始失眠3天。

不過，黃子佼也說，多少會期待入圍、得獎，因為去年拿到大獎，今年若是沒有，好像有點糗，而且去年雖然是贏得獎項，但因為獎項入圍名額都有從缺，再加上憲哥又不太高興，贏的不太過癮。

被問到這次會不會想讓憲哥，黃子佼笑說，「我們既然會報名，就是沒有想要讓人的意思。」黃子佼本屆金鐘獎報名了4個節目，入圍機率頗大，他直說「所以才壓力大啊！」但他已特別空下10月8日金鐘獎頒獎典禮當天日程，預計將出席典禮共襄盛舉。1050905

(中央社)