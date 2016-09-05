轎車衝入宜蘭烏石港 駕駛獲救

我要評比

1名男子今天開車衝入宜蘭烏石港，之後被當地船員救起送醫。男子生命徵象雖穩定，但情緒躁動，海巡及警方已展開調查。

宜蘭縣消防局下午約3時獲報，1部轎車衝入頭城烏石港遊客中心前方海中，相關救難單位立即前往搶救。

消防局說，轎車男駕駛被當地賞鯨船船員救起後，生命徵象穩定、意識清楚，但情緒躁動，已送醫治療。

此外，噶瑪蘭救難協會也派潛水員下海，進一步查看車內是否還有其他受困人員。1050905

(中央社)