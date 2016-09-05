調和工作生活平衡 郭芳煜想要收驚假

工作生活平衡獎頒獎典禮今天舉行，聽聞有企業創意提供情緒假跟收驚假給旗下員工，勞動部長郭芳煜開玩笑說，如果在立法院預算被砍，「我可不可以有收驚假」？

勞動部今天舉行工作生活平衡獎頒獎典禮，頒發工作悠活獎章、家庭樂活獎章、健康快活獎章給主動推動優於法令的友善員工措施制度等優良企業，表揚他們促進勞工福祉，創造勞資雙贏的局面。

郭芳煜出席典禮時致詞表示，這個典禮讓他覺得有點感傷，最近所提出的勞動政策，不論是一例一休、七休一或是基本工資，都讓他懷疑為什麼同一個場合，只要有勞資雙方在場就免不了一番唇槍舌戰，但今天看到這麼多企業走在政策的前面，讓他覺得「我們的政策是對的」。

聽聞有企業提供情緒假、收驚假及慢性疾病假，郭芳煜不僅大讚企業的創意，還開玩笑表示，如果在立法院被K回來或是預算被砍，可不可以有情緒假？「我可不可以有收驚假」？

39家企業走在政策前面，郭芳煜表示，不論是颱風假、家庭照顧假、特休假還是產假，過去兩個月只要提出當中任何一個假，不管是在立法院或是任何一個座談會場合都是被打槍的比較多，「在這個場合我終於找到志同道合的大家」。1050905

(中央社)