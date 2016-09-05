韓中峰會 朴槿惠：THAAD無礙他國安全
南韓總統朴槿惠今天在杭州與中國國家主席習近平舉行峰會時表示，戰區高空防衛系統（THAAD）只用於抗衡北韓核武及飛彈威脅，沒有理由、也沒必要侵犯別國的安全利益。
朴槿惠並強調，只要北韓核武及導彈問題得到解決，南韓就不再需要THAAD。希望韓美中3國建設性地通盤商討THAAD部署南韓的問題。
出席20國集團（G20）杭州峰會的朴槿惠，今天在杭州西湖國賓館與中國國家主席習近平舉行會談。朴槿惠在席間強調，期待韓中兩國將挑戰轉化為兩國發展的機遇。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓總統府青瓦台負責外交安全事務的首席秘書金奎顯今天向媒體簡報透露，朴槿惠席間表示，希望兩國透過現有的各種戰略溝通管道和多邊外交場合，就包括THAAD在內的共同關切事宜不斷進行溝通。1050905
(中央社)
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