獎勵檢舉追黨產 獎金最高1億元

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「不當黨產處理委員會」5日召開掛牌後首次會議，會後記者會上，主委顧立雄（右）介紹新任發言人施錦芳（左）。（劉宗龍攝）

「不當黨產處理委員會」5日召開掛牌後首次會議，會後記者會上，新任發言人施錦芳（見圖）表示會中通過「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，舉發不當黨產最高可獲新台幣1億元獎金。（劉宗龍攝）

「不當黨產處理委員會」5日召開掛牌後首次會議，會後記者會上，主委顧立雄（右）與新任發言人施錦芳（左）說明會中通過的決議。（劉宗龍攝）

不當黨產處理委員會主委顧立雄。（劉宗龍攝）

「不當黨產處理委員會」5日召開掛牌後首次會議，會後記者會上，主委顧立雄介紹新任發言人施錦芳。施錦芳表示會中通過「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，舉發不當黨產最高可獲新台幣1億元獎金。

(中時)