中信攜手李惠仁扎根反毒 全臺第一支藥癮者紀錄片「薛西佛斯.exe」首曝光

【識毒─你所不知道的毒品真相】反毒教育特展，由台北市陳景峻副市長(右)及中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞(左)共同揭幕(圖/主辦單位提供)

揉捏過的鋁箔紙上，閃爍的火焰烘著透明晶體，燒出滿室煙霧繚繞，空氣中瀰漫著誘惑味道，「就在那個包廂裡，有人拿出來問我要不要『烤』一下，起初只是好玩，哪知道會上癮」，藥癮者娓娓道出頭一回觸碰毒品的情景，那個掉進輪迴的起點……

戒不掉！藥癮者的無限迴圈

才剛拿下台北電影節媒體評審獎的導演李惠仁再次挑戰透過鏡頭深入社會灰色邊緣，歷時四年、走訪多名個案，拍攝全臺第一支藥癮者紀錄片─「薛西佛斯.exe」，赤裸紀錄藥癮者的生命歷程。薛西佛斯是希臘神話中挨罰的天神，每天陷在不斷推著石頭上山下山的輪迴中；而.exe是電腦程式中的「執行檔」，只要開啟就會不停歇的運作；紀錄片命名為「薛西佛斯.exe」就是要比喻藥物成癮患者沾染毒品後，陷入無止境拉扯，像是墮入阿鼻地獄裡無限輪迴。

「媽媽每次看到我佈滿針孔的手就會掉淚，好多次我抱著她哭，答應不再吸毒，但後來都只能說對不起，我真的很想改變，但就是戒不了誘惑」，一段段交錯的自白與故事，勾勒出藥物濫用的脈絡，「薛西佛斯.exe」紀錄片在「識毒-你所不知道的毒品真相」特展中首播，成為展場焦點之一。李惠仁導演表示，拍攝這部紀錄片不只想讓大家知道毒品的可怕，更希望傳達藥癮者回歸正常生活的難處，「社會觀感、壓力與挫折，都是藥癮者要面對的問題，一般人很難體會這些困境，謝謝中國信託反毒教育基金會讓『薛西佛斯.exe』成為臺北特展的一部份，讓更多人可以透過這部紀錄片了解藥癮者的心理，也更知道如何幫助他們脫困。」

中信扎根反毒教育 尋治本之道

像是踏上不歸路，看不見盡頭，紀錄片中的藥癮者多有再犯紀錄，甚至一上癮就是二十年，遲遲無法走出陰霾，「識毒-你所不知道的毒品真相」反毒教育特展中的更生人，也都費盡全力和毒品搏鬥，中國信託反毒教育會希望帶動全民知毒、全民反毒，尋求治本之道，讓「薛西佛斯.exe」紀錄片中的無限輪迴，找到終點線。

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(中時電子報)