無錫的清名橋古運河，愈夜愈美麗！（陳世宗翻攝）

紀念范蠡和西施浪漫愛情的蠡園，柳堤旁的拱橋，引人流連！（陳世宗翻攝）

華信航空台中-無錫9月30日起加大機型以波音738飛航。（陳世宗翻攝）

陳世宗／台中報導

華信航空自4月29日台中直飛無錫以來，受到當地台商熱烈歡迎！5日特宣布台中-無錫自9月30日起將加大機型，由原先的104人座E190，改以波音B737-800飛航台中-無錫航線；波音738共有8個商務艙、150個經濟艙，比原先提升5成的座位數，配合大陸11長假的來臨，加大機型可協助台商返鄉疏運的需求。

華信航空黃尤欄指出，目前蘇州、無錫、昆山一帶約有3400多家台商，其中不少企業在無錫、台中兩地都有設廠，華信航空台中-無錫航線，為周五、日的周末航班，特別符合台商幹部、眷屬探親、休假的需求，搭配華航台北-無錫每周四班，華航集團每周共有六班次由台灣直飛無錫，提供最便捷、舒適的飛航服務。

無錫位於江蘇省南部，工農漁業發達，同時也是一座繁華的現代化城市，素有小上海之稱。從台灣只要搭乘2小時飛機即可抵達，無錫旅遊資源相當豐富，太湖、靈山大佛、蠡園都非常值得一遊；無錫排骨、太湖三白(白魚、銀魚及白蝦)等美食小吃皆具地方特色，相當有名。

黃尤欄表示，華信航空為提供旅客更多樣化的選擇，自9月份起，華信航空特別規劃無錫、寧波、杭州三航點作搭配，推出5天4夜、6天5夜的旅遊行程，帶領旅客輕鬆暢遊江南美景。

(中時)