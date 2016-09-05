中信反毒打科技牌 首創K他命氣味模擬器

【識毒─你所不知道的毒品真相】反毒教育特展，由台北市陳景峻副市長(右)及中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞(左)共同揭幕。(圖/主辦單位提供)

台北市副市長陳景峻(左二)及中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞(左三)共同參觀「變裝」毒品模型。(圖/主辦單位提供)

展覽現場透過明亮圖像傳達毒品對人體造成的危害(圖/主辦單位提供)

陳副市長景峻(左一)體驗展場展出的K他命及大麻氣味模擬器(圖/主辦單位提供)

「好臭喔！根本是燒塑膠的味道」、「那股刺鼻的噁心感，好像從鼻子鑽進全身，讓人渾身不對勁」皺著眉頭描述毒品的模擬味道，全臺灣第一部「K他命氣味模擬器」今天(9/5)起在臺北市政府一樓中庭展出十天，另類體驗顛覆不少參觀民眾想像，直呼光靠嗅覺就讓人想遠離K他命毒害。這場由中國信託反毒教育基金會與臺北市政府共同主辦的「識毒-你所不知道的毒品真相」反毒教育特展，除了有「K他命氣味模擬器」外，還為悔不當初的藥癮者設置「生命故事影像亭」，而李惠仁導演首度貼身觀察藥癮者拍攝而成的紀錄片─「薛西佛斯.exe」更在展覽上首播，內容豐富的特展多管齊下引領參觀民眾「識毒，不嗜毒」。

全臺首創! K他命氣味模擬器吸睛

K他命氾濫狀況日益嚴重，2005年K他命檢出數為1,651件，去年已飆升至33,804件，10年暴增20倍，用量僅次於海洛因及安非他命，成為臺灣第三大毒害。為了讓民眾認識並遠離毒品，中信反毒教育基金會與調查局、臺北市聯合醫院昆明防治中心合作，請來專業調香師跨刀，運用數十種香精調製出K他命模擬氣味，要讓參觀者透過嗅覺感受毒品威脅。

心疼「毒」害孩童 辜仲諒投身反毒

「有人告訴我反毒是既困難又複雜的問題，千萬不要去碰！但在大家看不到的角落，有太多孩子因為父母吸毒而受到傷害，他們的眼神充滿恐懼無助，我這輩子都忘不掉…」心疼那些無能為力的孩子，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒毅然投身反毒工作，期待為更多孩子找回平安長大的權利。曾任警政署署長的中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞認為，反毒應該從教育及宣導著手，他說：「這個展場設置了很多科技互動，因為我們希望用時下最有效的傳播方式，讓反毒觀念真正走進大家的生活，教育知毒之後再攜手反毒。」中國信託反毒教育基金會執行長張治平則表示：「為了使孩子們都有平安喜樂的明天，我們將反毒的種子散播每個孩子的心田。」

今年(105)是中國信託50周年，同時也是中信反毒教育基金會成立滿一年，一年來基金會巡迴了新北、新竹、臺南等多個縣市舉辦反毒特展，此次台北特展更嘗試突破平面框架，透過動態影像讓十六位藥癮更生人現身說法，走進一個個「生命故事影像亭」中，與參觀者促膝長談，傾訴自己的糾結與掙扎，參觀民眾就像透視藥癮更生人內心深處，讀遍十六個毒海沉浮故事，從而更了解藥癮者所面臨的困境與問題。

共同主辦台北特展的臺北市政府副市長陳景峻表示：「毒品問題一直是北市府相當重視的議題，很感謝中國信託願意傾注資源，用最深入淺出的方式讓民眾了解毒品危害，帶動全民反毒觀念。」

體驗式教材─互動識毒、情緒管理、正向連結

除了與各縣市政府合作舉辦反毒特展，中信反毒教育基金會也與美國司法部緝毒署DEA教育基金會簽署MOU，共同推動反毒教育工程，並把「3D電影巡迴車」開進校園宣傳反毒。另外，為了從根本解決毒品問題，基金會還邀集學者專家編撰「體驗式反毒教材」，擺脫傳統反毒內容，要讓學子從互動中識毒，並學習情緒管理，不因同儕或壓力而染毒，並進一步正向連結，最終能以正能量面對自我。一系列創新及系統性的反毒規劃，期盼落實基金會「教育知毒‧攜手反毒」宗旨，還給孩子們一個真正的「無毒家園」。

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(中時電子報)