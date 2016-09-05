中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中信反毒打科技牌 首創K他命氣味模擬器

中時電子報
綜合報導
點閱155
我要評比
2/10
中信反毒
【識毒─你所不知道的毒品真相】反毒教育特展，由台北市陳景峻副市長(右)及中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞(左)共同揭幕。(圖/主辦單位提供)
反毒
台北市副市長陳景峻(左二)及中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞(左三)共同參觀「變裝」毒品模型。(圖/主辦單位提供)
展覽現場透過明亮圖像傳達毒品對人體造成的危害
展覽現場透過明亮圖像傳達毒品對人體造成的危害(圖/主辦單位提供)
陳副市長景峻(左一)體驗展場展出的K他命及大麻氣味模擬器
陳副市長景峻(左一)體驗展場展出的K他命及大麻氣味模擬器(圖/主辦單位提供)

「好臭喔！根本是燒塑膠的味道」、「那股刺鼻的噁心感，好像從鼻子鑽進全身，讓人渾身不對勁」皺著眉頭描述毒品的模擬味道，全臺灣第一部「K他命氣味模擬器」今天(9/5)起在臺北市政府一樓中庭展出十天，另類體驗顛覆不少參觀民眾想像，直呼光靠嗅覺就讓人想遠離K他命毒害。這場由中國信託反毒教育基金會與臺北市政府共同主辦的「識毒-你所不知道的毒品真相」反毒教育特展，除了有「K他命氣味模擬器」外，還為悔不當初的藥癮者設置「生命故事影像亭」，而李惠仁導演首度貼身觀察藥癮者拍攝而成的紀錄片─「薛西佛斯.exe」更在展覽上首播，內容豐富的特展多管齊下引領參觀民眾「識毒，不嗜毒」。

全臺首創! K他命氣味模擬器吸睛

K他命氾濫狀況日益嚴重，2005年K他命檢出數為1,651件，去年已飆升至33,804件，10年暴增20倍，用量僅次於海洛因及安非他命，成為臺灣第三大毒害。為了讓民眾認識並遠離毒品，中信反毒教育基金會與調查局、臺北市聯合醫院昆明防治中心合作，請來專業調香師跨刀，運用數十種香精調製出K他命模擬氣味，要讓參觀者透過嗅覺感受毒品威脅。

心疼「毒」害孩童 辜仲諒投身反毒

「有人告訴我反毒是既困難又複雜的問題，千萬不要去碰！但在大家看不到的角落，有太多孩子因為父母吸毒而受到傷害，他們的眼神充滿恐懼無助，我這輩子都忘不掉…」心疼那些無能為力的孩子，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒毅然投身反毒工作，期待為更多孩子找回平安長大的權利。曾任警政署署長的中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞認為，反毒應該從教育及宣導著手，他說：「這個展場設置了很多科技互動，因為我們希望用時下最有效的傳播方式，讓反毒觀念真正走進大家的生活，教育知毒之後再攜手反毒。」中國信託反毒教育基金會執行長張治平則表示：「為了使孩子們都有平安喜樂的明天，我們將反毒的種子散播每個孩子的心田。」

今年(105)是中國信託50周年，同時也是中信反毒教育基金會成立滿一年，一年來基金會巡迴了新北、新竹、臺南等多個縣市舉辦反毒特展，此次台北特展更嘗試突破平面框架，透過動態影像讓十六位藥癮更生人現身說法，走進一個個「生命故事影像亭」中，與參觀者促膝長談，傾訴自己的糾結與掙扎，參觀民眾就像透視藥癮更生人內心深處，讀遍十六個毒海沉浮故事，從而更了解藥癮者所面臨的困境與問題。

共同主辦台北特展的臺北市政府副市長陳景峻表示：「毒品問題一直是北市府相當重視的議題，很感謝中國信託願意傾注資源，用最深入淺出的方式讓民眾了解毒品危害，帶動全民反毒觀念。」

體驗式教材─互動識毒、情緒管理、正向連結

除了與各縣市政府合作舉辦反毒特展，中信反毒教育基金會也與美國司法部緝毒署DEA教育基金會簽署MOU，共同推動反毒教育工程，並把「3D電影巡迴車」開進校園宣傳反毒。另外，為了從根本解決毒品問題，基金會還邀集學者專家編撰「體驗式反毒教材」，擺脫傳統反毒內容，要讓學子從互動中識毒，並學習情緒管理，不因同儕或壓力而染毒，並進一步正向連結，最終能以正能量面對自我。一系列創新及系統性的反毒規劃，期盼落實基金會「教育知毒‧攜手反毒」宗旨，還給孩子們一個真正的「無毒家園」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)

中信攜手李惠仁扎根反毒 全臺第一支藥癮者紀錄片「薛西佛斯.exe」首曝光
關鍵字：K他命氣味模擬器中國信託反毒教育基金會臺北市政府生命故事影像亭李惠仁薛西佛斯.exe
點閱155
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。