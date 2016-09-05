社民黨拋三層年金制度 籲各界提版本

社會民主黨今天提年金政策，他們主張「基礎年金」、「職業年金」、「私人商業保險」的三層年金改革主張；他們並呼籲各界，提出版本，凝聚年金改革修法共識。

社民黨召集人陳尚志、政策委員會召集人范雲、青年委員會召集人呂伊庭今天共同召開記者會，提出社民黨的年金政策。

范雲指出，污不污名是假議題，拿出改革方案才是實質討論；社民黨主張「頂天立地」的三層年金制。

她說，現在有人處在低於貧窮線的狀況，沒有辦法過著有尊嚴的老年生活，才會仇恨。社民黨主張的第一層基礎年金是普及式、不排富、最基本的老年基礎年金，年滿65歲皆可按月領取；由國家稅收支付，額度不低於當年度公告的「最低生活費標準」，以103年來看，每人新台幣1萬2000元，全國280萬老人，國家每年支出約4000億元。

范雲認為，相較於國家浪費的、財團少繳的稅，4000億元不是很大的數字。

范雲指出，第二層則是「職業年金」，目前職業差距太大，造成仇恨；國家應整合目前職業之間落差太大的年金，調整為最高60%的所得替代率，做為給付上限；並以10年為期，逐步完成年金之間的整合，促成社會公平與團結。

她說，第三層則是個人的私人商業保險，依個人需求與能力自由參加。

陳尚志說，目前退休人數與退休所得不符比例，退休所得超過5萬元有26萬人，每年請領2160億元，而退休所得在1萬元以下者，共有231萬人，卻只分配到1251億元；為退休所得不及1萬元者建立起基礎年金，是維持老人生命尊嚴的當務之急。

呂伊庭則呼籲政府，未來的年金改革的分區會議必須要有半數以上的青年代表，且希望能有實質討論。1050905

(中央社)