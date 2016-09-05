中華隊換血 劉錚：用態度彌補經驗不足

亞洲男籃挑戰賽將在伊朗德黑蘭開打，中華隊這次大換血，陣中的劉錚儼然成為老大哥，他今天表示，自己會在場上帶頭衝，年輕球員可能經驗比較不足，但會用態度來彌補。

2016年亞洲男籃挑戰賽9日至18日開打，中華籃協今天授旗給中華隊，預祝球隊6日啟程一路順風，比賽旗開得勝。

這次的中華隊球員除了戴維斯（Quincy Davis）和劉錚有較多的國際賽經驗，其餘大多是年輕球員。

「把年輕該有的拚勁和態度拿出來」，劉錚表示，成績上就先不要預設太多，而且其他國家大多也在換血、培養接班部隊。他認為，中華隊其實不會輸給其他球隊太多，「我覺得我們都還蠻有潛力的。」

亞洲男籃挑戰賽共12隊角逐，預賽分為4組、每組3隊，中華隊和菲律賓、印度同組。

劉錚表示，有些球隊可能在瓊斯盃有碰過，有些則沒辦法情蒐，把平常練習的東西呈現出來就好。身為陣中老大哥，劉錚自認開口鼓勵大家也是他不足的地方，這次也要學習多開口、多鼓勵隊友。1050905

(中央社)