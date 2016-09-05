洛杉磯美食節 無限量吃到飽盛宴

美國勞動節長假，「洛杉磯時報」包下派拉蒙片場，舉辦無限量吃到飽概念的「洛杉磯美食節」，從羊肋排到冰淇淋甜點，威士忌、啤酒和果汁蘇打飲料，想吃甚麼儘管取用。

為期3天的「洛杉磯美食節」（Taste）晚間達到最高潮，泰國、日本、印度、墨西哥、義大利等各國風味料理，香味四溢瀰漫派拉蒙片場（Paramount PicturesStudios）。

羊排、肋排塗抹醬汁的燒烤，泰國椰香雞飯還有鴨肉末搭配口感酥脆的圓餅，鮮活爽口黃瓜切成塊混搭鮭鮪魚生，嚐過熱狗漢堡，接著再入口印度咖哩與墨西哥捲餅，然後再吃冰淇淋喝薑味可樂，幸福洋溢。

走過這一輪再轉彎，又是另一塊美食天地呈現眼前，那就是詢問度最高的台灣美食區。葛瑪蘭威士忌、茶香牛肉麵、台灣觀光代言吉祥物台灣喔熊蛋糕和鳳梨酥，加上台灣夜市才有的彈珠台遊戲，人氣搶搶滾。

駐足品嘗台灣味的遊客不忘與台灣喔熊玩偶合照，受歡迎程度猶如大明星。交通部觀光局駐洛杉磯台北經濟文化辦事處主任施照輝說，台灣黑熊很內向害羞，平常躲在深山裡不常出沒。

他說，但是每逢推廣台灣觀光需要黑熊代言，總是能達成親善大使的任務，加上熊也是加州的吉祥物，所以台灣喔熊被熱情擁抱，大家都很嗨。

不過這無限量吃到飽的美食饗宴得憑票入場，即使如此仍是遊人如織絡繹不絕，美食的魅力與吸引力真是無法擋，佳餚與佳釀的賓主盡歡，派拉蒙片場越夜越美麗。1050905

(中央社)