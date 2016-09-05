洛杉磯美食節 無限量吃到飽盛宴
美國勞動節長假，「洛杉磯時報」包下派拉蒙片場，舉辦無限量吃到飽概念的「洛杉磯美食節」，從羊肋排到冰淇淋甜點，威士忌、啤酒和果汁蘇打飲料，想吃甚麼儘管取用。
為期3天的「洛杉磯美食節」（Taste）晚間達到最高潮，泰國、日本、印度、墨西哥、義大利等各國風味料理，香味四溢瀰漫派拉蒙片場（Paramount PicturesStudios）。
羊排、肋排塗抹醬汁的燒烤，泰國椰香雞飯還有鴨肉末搭配口感酥脆的圓餅，鮮活爽口黃瓜切成塊混搭鮭鮪魚生，嚐過熱狗漢堡，接著再入口印度咖哩與墨西哥捲餅，然後再吃冰淇淋喝薑味可樂，幸福洋溢。
走過這一輪再轉彎，又是另一塊美食天地呈現眼前，那就是詢問度最高的台灣美食區。葛瑪蘭威士忌、茶香牛肉麵、台灣觀光代言吉祥物台灣喔熊蛋糕和鳳梨酥，加上台灣夜市才有的彈珠台遊戲，人氣搶搶滾。
駐足品嘗台灣味的遊客不忘與台灣喔熊玩偶合照，受歡迎程度猶如大明星。交通部觀光局駐洛杉磯台北經濟文化辦事處主任施照輝說，台灣黑熊很內向害羞，平常躲在深山裡不常出沒。
他說，但是每逢推廣台灣觀光需要黑熊代言，總是能達成親善大使的任務，加上熊也是加州的吉祥物，所以台灣喔熊被熱情擁抱，大家都很嗨。
不過這無限量吃到飽的美食饗宴得憑票入場，即使如此仍是遊人如織絡繹不絕，美食的魅力與吸引力真是無法擋，佳餚與佳釀的賓主盡歡，派拉蒙片場越夜越美麗。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。