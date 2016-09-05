港本土派朱凱迪羅冠聰 當選受矚目

香港立法會昨天進行改選，多名本土派人士首次參選即當選，令政壇震驚，而他們今後會否在議會推動其理念，也頗受關注。

這次成功進入議會的本土派候選人有自稱無黨派的朱凱迪，他以8萬4121票當選，得票率最高，成為地方直選的票王。

朱凱迪一向主張本土價值及民主自決。有人認為，本土價值或民主自決，與「港獨」只是一線之差，因此，朱凱迪等人進入議會，難免會引起北京方面猜疑。

朱凱迪生於1977年，一向活躍於社會運動，是本土行動組織文宣部成員及土地正義聯盟執委。

他在參與社會運動中，特別關注土地的使用和保育。約10年前，當香港當局計畫拆除天星碼頭時，他就挺身反對。

最近幾年，他特別關注新界的菜田被改建為房屋的問題，並成為菜園村關注組成員。

多年前，政府為了興建連接中國大陸的高鐵而要收回新界的菜地，他也曾對此極力反對。

在政治上，雖然朱凱迪以無黨派身分參選立法會，但他一向與泛民主派有往來。因此，他也被視為泛民陣營的人。

朱凱迪在政治上主張民主自決，認為現時本土派所提倡的修改基本法、永續自治等，都是民主自決的選項。

但他認為，決定香港的前途，關鍵是民主，不能以反民主的方式爭取自決。

除了朱凱迪，這次當選議員的香港眾志主席羅冠聰也是本土派的知名人士，但他只有23歲，參與社會運動的資歷很淺。

羅冠聰曾任香港專上學生聯會祕書長。2014年底，他與其他學生領袖為了爭取普選行政長官，發起了香港歷來最嚴重的政治事件「占中」運動。

今年4月10日，他與黃之鋒、周庭等學生領袖成立新政黨香港眾志，同樣以民主自決作為民主運動的最高綱領。

在這次選舉前，香港當局曾以違反基本法為由，取消多名本土主義者的參選資格，原因是他們曾明確及公開主張或鼓吹「港獨」。

因此，有人認為，在北京眼裡，像朱凱迪及羅冠聰等人所提出的民主自決主張，可能尚未觸及「港獨」紅線，所以並未被取消參選資格。

不過，未來朱凱迪等人進入議會後，是否會提出相關主張，以及如何處理香港和大陸的關係，都是外界關注的焦點。1050905

(中央社)