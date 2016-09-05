小鎮醫師張漢明 奪植牙世界冠軍獲表揚
小鎮醫師張漢明，參加有牙科奧林匹克競賽之稱的第二屆全球植牙病例競賽，一舉打敗全球數百名牙醫師，奪下世界冠軍，今天獲縣長魏明谷接見表揚時，他提醒植牙已是補救缺牙新趨，但若未做好口腔保健，抽菸和嚼食檳榔都會縮短植體和人工牙根的壽命。
1名27歲的幼教師，因嚴重齟齒上下排都有缺牙，講話常「漏風」，張漢明花費1年半為她進行植牙、牙周整形矯正、牙科美學及咬合手術，此病例也讓世界見識到台灣植牙技術領先全球，昨天上午在衛生局長葉彥伯、彰化縣牙醫師公會理事長黃人修陪同下接受頒獎。
52歲的張漢明在花壇鄉開診所執業已25年，前往德國參賽一舉擊敗歐美及中國等30餘國155名牙醫師，拿下首獎後聲名大噪，每天門診預約的病患大排長龍，甚至有人專程從屏東北上，只為讓他諮詢20分鐘。
張漢明說，植牙後並非再也不用擔心牙齒疾病，同樣需做好口腔保健，國外植牙病例最長可以使用40年，但若未按時清潔、定期追蹤檢查，加上有抽菸、嚼檳榔等壞習慣，導致牙周病變、牙根骨頭變形或位移，花費40萬至上百萬植牙可能短短3年就報銷。
(中時)
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