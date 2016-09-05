中國社科院：未來5年消費品零售額逾50兆人民幣

證券時報網5日報導，「流通藍皮書中國商業發展報告（2016～2017）」5日在北京發表。中國社科院中國社會科學評價中心主任荊林波在發表會上表示，未來5年，中國社會消費品零售總額可望突破50兆元人民幣（下同）。其中，至少40％將來自網路銷售的貢獻。

據中國證券網報導，當前，在傳統的需求側三駕馬車——投資、進出口和消費中，消費對經濟的貢獻日益突顯。來自中國商務部的資料顯示，消費對經濟增長的貢獻率已提升至66.4％，中國社會消費品零售總額在2015年已突破30兆元大關。

報告預測，未來五年，中國流通業將面臨巨大的變革，可概括為「五大變革」：消費成為中國經濟成長新動力，社會消費品零售總額不斷創新高；城鎮化對流通空間佈局的影響日益強化；資訊化推動流通模式升級、效率提升；實體商業創新、轉型是大勢所趨；流通治理法制化、規範化和程式化。

(工商)