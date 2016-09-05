南臺科大飛鷹方程式賽車隊 展翼挑戰日本賽事
南臺科技大學飛鷹方程式賽車隊，發展史已超過10年，6日起將第五度赴日本靜岡參加「全日本學生方程式大會 」，本次比賽共106隊報名，來自11個國家，國內另有清華大學、台北科大也參賽。
飛鷹車隊長期以來，受到南臺科大校長戴謙的支持，104年度更在工學院郭聰源院長、機械系朱志良主任與車輛組許哲嘉組長的大力推薦下，以其能培養學生專業技能並強化產學合作機制，獲教學發展中心林祥和主任之肯定，獲得校內頂尖專題補助。
機械系先進車輛組張崴縉老師重新接手後，在許多師長提供必要的諮詢與協助下，加上快30間廠商贊助零組件或產品，讓南臺科大第七代學生方程式賽車 ER-105順利於暑假完工。
本次南臺將有15名學生出國參賽，除一名商設系學生，其餘成員皆為機械系三、四年級及一名機械所研究生。帶隊老師除張崴縉外，李卓昱老師亦將協助管理。
日本學生方程式比賽將於本月6至10日進行，南臺參賽學生除積極練習用英文說明相關設計理念，也反覆演練維修技術並就可能狀況進行沙盤推演，希望在比賽時能發揮極限，帶回暌違二屆的獎盃。飛鷹車隊同時熱烈招募贊助廠商，凡認同車隊發展且願意提供實質贊助者，皆歡迎聯絡。
(中時)
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