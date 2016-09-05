歐股周一早盤走揚 升至4個月高點

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受到亞股帶動，歐股周一早盤攀升至4個月高點，延續上周五漲勢。

STOXX 600指數上漲0.2％，升抵4月底以來最高。德股DAX指數與法股CAC 40指數各漲0.3％、0.4％。英股小跌0.2％。

個股方面由電信業者SFR領漲。因法國同業Altice表示擬以交股方式買下尚未持有的SFR股份，以簡化所有權結構，推升SFR股價飆升6.7％。

(工商)