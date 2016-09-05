銀髮追夢 她們終於開畫展了

「此生一定要開一次畫展，實在不行，我們的告別式就是我們的畫展」，67歲的林笑和63歲的嚴美綈學工筆畫3年，原以為「只能在告別式辦畫展」，沒想到真的在有生之年開畫展。

最近台電屏東營業處大廳有一個「雙美聯展」，這個展覽將延續2個月，佛像、仕女、水荷、百合的工筆臨摩畫，是兩位60多歲銀髮族的作品，學工筆畫才3年，勇敢的為自己辦畫展。

林笑是退休的大學護理老師，嚴美綈則是社區大學女性心靈課程的師，過著閒雲野鶴退休人生的林笑用學工筆畫打發時間，大學學設計的嚴美綈則是重拾畫筆，互不相識的兩人，因此相遇，畫著談著，發現有許多想法相同，成了好友。

有一次，林笑和嚴美綈特地到花蓮去看一名佛像老師的畫展，在回程的火車上，兩人聊著，「此生一定要開一次畫展，實在不行，要告訴我們的家人，告別式謝絕花籃輓聯，要以我們的畫來佈置，有誰喜歡我們的畫，就把畫帶回家。」

嚴美綈說，那時她們學工筆畫才2年，初學年紀又大了，根本就覺得有生之年要開畫展好像不太可能。

上個月，林笑與嚴美綈與工筆畫老師參加師生聯展，對自己的作品稍有點信心，在因緣際會下，有人牽線到台電屏東營業處開畫展，兩人於是大膽的開屬於她們自己的「雙美聯展」。

為什麼是「雙美」？林笑說，「不覺得我們這兩個60多歲的銀髮族很美嗎？雖然已經銀髮了，但我們覺得自己還是很美。」

林笑和嚴美綈把告別式辦畫展的想法，提前在她們有生之年實現，因為畫展開成功了，她們有了下一個目標，林笑說，以前想著告別式辦畫展，現在她想要在70歲辦自己的個展，不再臨摩，從現在起，她要開始創作，為70歲的個展做準備，用個展為自己的70歲慶生。1050905

(中央社)