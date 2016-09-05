潛水撿拾雷達天線零件 海巡隊員殉職
基隆海巡隊員吳逸弘，今天上午10時在基隆東碼頭穿著潛水裝備，潛入水中撿拾檢修雷達天線發射器總承零件，疑不明原因溺水，經搶救送往三軍總醫院後仍不治。
基隆海巡隊表示，吳逸弘今年36歲，台南市人，國立台中技術學院畢業。警專96年基特班，98年初畢業，報到服務至今。
基隆海巡隊員吳逸弘，今天上午10時25分，在碼頭著裝潛水撿拾掉落海中雷達天線發射器總承零件時，不慎溺水，送往基隆三軍總醫院，搶救無效，下午1時許宣告不治。
基隆海巡隊副隊長陳杉本表示，吳逸弘是在3555艇輪擔任輪機長，當時艇內正在維修雷達，不慎有零件落海，吳逸弘接獲通報，表示自己具有潛水和救生員執照，願意幫忙。
未料，潛入海中不到兩分鐘，就被發現腳朝上浮上水面，不明原因溺水，其他隊員連忙救起吳逸弘，發現已無呼吸心跳，旁人連忙心肺復甦術，並請救護車送醫急救，仍回天乏術。
陳杉本說，吳逸弘表現優秀，隊部勤務很積極負責海巡人員目前正在釐清吳逸弘溺水原因。
海巡署長李仲威表示，對此不幸表示遺憾，並報請檢察官偵辦，對於，吳逸弘遺留2子，將從優撫恤。1050905
(中央社)
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