陸二線城市房市調控 箭在弦上

中國大陸北上廣深等一線城市外，目前廈門、武漢、南京、蘇州、合肥5個二線城市相繼實行限購或限貸舉措，顯示大陸二線城市房地產市場，可能面臨政策調控。

中新網報導，中國大陸國家統計局資料顯示，3月至7月，廈門、合肥新建住宅價格較上月漲幅均在4.6%至5.8%間浮動，且包攬了漲幅排行的前兩位。

談及二線城市房價連續領漲的原因，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，由於一線城市房價過高，部分投資、投機資金開始撤出一線城市轉向二線城市，使得熱點二線城市的房價漲幅超越一線城市。

「同類型房價漲幅比較快的城市還有南京、合肥、杭州、天津、福州、惠州等」。中原地產首席分析師張大偉說，只要是房價上漲速度較快的城市，都有可能進一步提出「收緊」的調控政策。

業界人士認為，政策雖然直接影響不大，但從購房者心理影響看，代表了新一輪收緊調控的開始。不過，嚴躍進說，樓市調控目的並不是降房價，而是『控房價』，由於這些房價上漲較快的城市庫存量也不足，總體來講房價仍會繼續上漲。

他說，「真正的量價齊跌態勢要到2017年才會出現」。當一線城市會繼續上漲，部分購房者會提前完成置業計劃；受收緊政策的打壓，二線城市房價會開始趨緩，只有三、四線城市將出現房價小漲的現象。

嚴躍進說，一些城市房價炒作嚴重，有可能出現各類版本的限購做法，「從後續市場走勢來看，天津、合肥、武漢、鄭州、杭州、福州、東莞、珠海等城市限購的可能性非常大」。1050905

(中央社)