台日合作 破獲黑市價38億安非他命

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刑事局獲報，台灣販毒集團與日本黑幫勾結，以漁船、人體及行李夾帶毒品走私至日本或台灣境內。台日警方合作，日本神奈川縣查獲安非他命173公斤，黑市價達新台幣38億元。

刑事局偵三大隊副大隊長鄺慶泰今天指出，去年12月查獲台灣毒品集團，涉嫌利用漁船、人體及行李夾帶，或從第三地走私安非他命毒品至日本、台灣境內。

深入追查後發現，台籍不法人士與日本黑幫互動頻繁，顯示台日毒品勾結已趨組織、專業化，因此洽請日方進行合作。

今年3月間，台日警方開始情資交換，5月發現該犯罪集團以「海運貨櫃貨物LED燈夾藏安非他命」方式走私至日本、台灣，因此組成專案小組與日方合作，7月24日在日本神奈川縣、千葉縣查獲一樁毒品交易。

警方除了逮捕37歲陳姓、23歲鄭姓、23歲柯姓、48歲張姓犯嫌外，也起出173公斤、黑市價格高達121億日圓（約新台幣38億元）安非他命。

刑事局表示，此案經過台日雙方長期合作，終於人贓俱獲、順利偵破，未來將持續深化雙方合作機制，也會強化毒品情資資料庫，全力打擊犯罪。1050905

(中央社)