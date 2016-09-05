莫迪送禮160億 印越舞劍意在中國？
印度總理莫迪（Narendra Modi）在前往G20峰會前拜訪越南，和越南達成5億美元（約160億台幣）的國防貸款，亦同時達成多項雙邊合作的協議簽署，欲提昇2國關係為「戰略夥伴」，此舉被外界解讀為「聯手對抗中國」。
據印度快報（The Indian Express）報導，印度總理莫迪於本月3日拜訪越南，和越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）進行國事會談，兩國達成共12項雙邊協議、包含衛生、網路安全、造船和海洋訊息等領域，以及印度將提供越南高達5億美元的國防軍事貸款。莫迪總理表示，「期望兩國貿易在2020年翻倍，投資總量達150億美元。」
在兩國多項協議中，越南同意讓印度在南部省份設立衛星影像中心，好讓印越雙方能利用衛星監看中國和南海領域。越南先前和俄羅斯訂購6艘基洛級潛艇（Kilo class），如今印度不但給予高額貸款援助，還決定轉交4艘巡邏艇（Patrol boat）給他們進行南海區域護衛，更傳聞可能出售獨家的布拉莫斯超音速反艦飛彈系統（BrahMos），此事遭中國官方抗議，「希望印方能多做區域和平的事情，而非相反。」
莫迪是半世紀來第4位訪問越南的印度總理，本次印度送出「大禮」給越南，難免讓外界聯想到是為了聯手對抗中國。印度、越南兩國與中國都有邊界衝突，而越南近年來不斷增加國防預算和拉攏美日等大國，今天「南亞霸權」主動來訪，除增加雙邊投資貿易外，軍事項目想必才是越南政府最關切的。
(中時電子報)
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