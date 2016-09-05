NCC前舉牌 WiMAX自救會長期抗爭 不排除絕食(本報資料照片)

WiMAX自救會硬起來，今天(5日)起，在NCC前舉牌，要NCC說清楚講明白，給一個交代，要是NCC再不出來面對，WiMAX三大團體放話要絕食抗議。

WiMAX三大團體：WiMAX自救會、WiMAX基地台房東自救會、WiMAX業者員工自救會發表共同聲明，在歷經一連串姿態低、身段軟的理性訴求之後，三大自救會有越來越硬的趨勢，甚至祭出絕食手段，要為生存拚下去。

三大團體的新聞稿開宗明義寫到：新政府不管WiMAX死活，WiMAX自救會將發動長期抗爭！！9/5日起自救會將持續去NCC前舉牌抗議，未來不排除絕食抗議，並擴大抗爭動作，向林全院長與小英總統抗議！！

自救會說，WiMAX整體產業開始於蔡英文，推動於馬英九，但卻在NCC前主委石世豪手中被非法撤照，讓整體產業投入的數百億元付諸流水，傷害台灣超過上千億的產業價值。

自救會強調，NCC非法撤照後，對整體產業善後全然不理，放任員工生計無著落、2000個基地台房東收不到錢、拆不掉站、但卻快速將屬於業者的2600mhz頻譜，標售給財團，並進帳279億。這種「只收標金、不負責任」的惡劣作法，可惡至極。

自救會翻開歷史紀錄佐證，2016年6月13日，高等行政法院一審判決大同電信撤照案大同電信勝訴、NCC敗訴，顯示WiMAX撤照案政府確有過失，解決WiMAX問題，新政府責無旁貸。

為了爭公道，WiMAX去年11月全球一動撤照後，自救會在今年選舉結束後進行多次抗議與陳情，也曾於民進黨中央黨部前遞交陳情書，但始終得不到新政府善意回應。原本期待8月1日新的NCC委員上任後，可以對WiMAX善後有明確態度，但新任NCC委員再次讓自救會失望。

自救會到處放火，終於引起立法委員注意，8月29日民進黨立委蔡易餘舉辦「數位匯流的轉型正義：新政府如何徹底解決WiMAX爭議公聽會」，自救會原本期望NCC在法律訴訟輸了的此時，能於公聽會對解決產業爭議釋出善意，但結果再次徹底失望，NCC在現場不道歉、不補件、不負責，始終抱持冷漠態度，自救會完全無法接受，怒火燃點上升。

自救會不滿，新政府對華航罷工案、國道收費員案，都採取明快處理方式，相關案件獲得良好解決，貌似兌現了蔡英文總統對人民的宣示「新政府是來解決問題」的，但自救會卻感受不到新上任NCC委員有解決問題的誠意，莫非應驗了那句話，新政府是「會吵的小孩有糖吃」？

自救會說，如果如此，新政府要逼WiMAX上街頭，要逼死WiMAX，WiMAX自救會將擴大抗爭，今天起，天天，派人去NCC前舉牌抗議，若持續無善意回應，不排除擴大抗爭，絕食抗議。

舉牌如果無效，自救會宣布，9月下旬前將發動所有自救會同仁，親自去行政院向林全院長抗爭或上凱達格蘭大道向蔡英文總統抗爭，呼籲新政府不要忽視WiMAX自救會決心，還WiMAX一個公道。

(中時電子報)