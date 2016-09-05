只顧剪綵做業績？ 台中歌劇院才移交又漏水

市議員黃馨慧（右）及李中（左）今天現勘後痛批，國家歌劇院是金玉其外、敗絮其中。（陳世宗翻攝）

國家歌劇院剛剛風光出嫁文化部才1個禮拜，又傳出漏水，被民眾戲謔是「水幕秀」。市議員黃馨慧、李中今5日現勘後說，嘉義故宮南院去年底試營運漏水，隨即封館半年做檢修。為何台中國家歌劇院4月份室內嚴重積水不做全面檢修，卻是急著移交給文化部、辦理試營運？新政府是重視工程品質，還是只顧給長官剪綵、宣傳政績？

黃馨慧表示，104年國家歌劇院新建工程缺失還有3787項，105年4月又歷經室內積水，市府農曆7月就急著要趕辦移交，感覺好像要丟出「燙手山竽」。果真，又發生漏水事件；就像機捷4500項缺失，瞬間變剩25項。新政府為了長官開幕剪綵，就犧牲民眾「公共安全」嗎？

李中痛批說，按照現場天花板大片水漬，漏水問題應該不止2、3天。處理漏水事件，只要簡單打一通電話，為何要拖到禮拜一才處理？剛剛試營運就發生漏水，恐怕影響「國家建築金質獎」與世界九大地標之一的美譽。

李中指出，先前4月大雨，室內從五樓淹水到一樓，台中市政府建設局表示是保全忘記關窗，歌劇院二期、三期工程目前都已經完工報竣工，進入驗收及缺失改善期。根據今天現勘時，國家歌劇院內部表示，第三期工程的舞台部分未驗收。一樓部分區域入若遇大雨積水，仍會滲水滴到地下一樓電機室。

黃馨慧抨擊說，台中國家歌劇院耗資43億，歷經10年建設，每年國內、外遊客不計其數，若每次遇雨就漏水，地上擺著大大小小的水桶，就算曾獲國家建築「金質獎」，工程品質也蒙塵。

(中時)