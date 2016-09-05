英脫歐衝擊大 日趁G20集會提警告

我要評比

東京當局強調，日本企業一旦喪失自由進入歐洲聯盟（EU）單一市場的管道，恐將主要業務從英國遷至歐洲，這也是日本政府迄今對英國脫歐最露骨的警告。

二十國集團（G20）峰會將在杭州舉行，日本政府工作小組告訴英國和歐盟，要盡量降低英國脫歐對於把英國當成入歐跳板企業的「傷害效應」。

根據東京當局的一項報告，英國6月23日公投決定脫歐後，豐田（Toyota ）、日立（Hitachi）和野村（Nomura）等日本知名企業在英國公投脫歐後，重新評估他們在英國的投資。

日本2日晚間公布長達15頁報告指出，「倘若英國脫歐後，不再適用歐盟法規，歐洲總部設在英國的日本企業，可能決定將總部遷至歐洲大陸。」

日本首相安倍晉三和英國首相梅伊（Teresa May）在杭州G20峰會的場邊會議，幾乎肯定會談到這個議題。

日本過去曾提出警告，指出日本企業受到英國推銷自己是進入歐洲的跳板而被吸引，並強調英國政府有責任擬定保護日本企業的後脫歐協議。

日本有1000多家企業在英國從事商業活動，在當地聘僱約14萬人。日本迄今在英國的直接投資金額突破10兆日圓（960億美元）。1050905

(中央社)