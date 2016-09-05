8月陸團客較同期少5成 故宮歡迎陸客

我要評比

行政院政務委員張景森在臉書發文表示，「陸客是我們最需要交的朋友」；故宮8月與去年同期陸客團客參訪人數減少5成，故宮院長林正儀說，「博物館是全民共享，歡迎陸客來」。

陸客來台人數銳減，也影響到陸客來台最愛造訪的國立故宮博物院參觀人次。

國立故宮博物院長林正儀今天與媒體餐敘時表示，今年1月到8月故宮總參觀人次和去年同期相比少5％；而今年8月和去年同期相比則是少14%，大約減少7萬人次，其中陸客團客就少50%。

過去因應故宮參觀人潮數不斷增加，故宮前院長周功鑫、馮明珠大力推動「大故宮計畫」，這項政策也因參訪人數下降，林正儀今天表示，「大故宮計畫」目前暫緩，未來再看需要決定。

過去「大故宮計畫」是預計一年會有800萬名遊客，如今參觀人數大幅下降，今年度林正儀期望故宮參觀總人次能以達到500萬人次為目標，流失掉的團客數，他希望能吸引國人多加造訪。

目前除了試辦下午4時30分以後免費讓國人憑身分證參觀外，從9月1日起也有限度民眾在展場內攝影，這項政策實行5天，林正儀說，「狀況良好」。

林正儀表示，過去未開放攝影時，展場內工作人員平均一天要舉發300多件「禁止民眾拍照」案例，但開放攝影後，降低為70件，多半是民眾誤使用閃光燈拍照。

張景森在臉書上表示，「陸客是我們最需要交的朋友」，林正儀說，「博物館是全民共享共有，沒有分好壞朋友，大家來都友好，我們也歡迎陸客來，誰來我們都提供好的服務」。1050905

(中央社)