逕拆屋沒協調 高市府揭9次協調內容

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高雄市拆遷果菜市場北側用地牴觸戶遭住民不斷抗議，誓死守護家園，還有學者和律師聲援批評高市府「白賊」、「唬爛」。高市府彙整協調時間和內容，聲明一直在維護市民權益。

高雄市長陳菊今天表示，法律程序都已完備，她可以像過去數十年一樣放棄不做、視而不見，不過更多市民對市府有期待，希望解決十全路交通、寶珠溝帶的水患，同時擴建果菜市場等問題一次解決。

她說市府盡力為住戶爭取補償，盼平和解決；如果說市府都沒有溝通，那對市府不公平。

陳金德說明市府歷經9次協調過程與安置補償方案，重申市府秉持著城市安全發展，盡最大努力提供優惠補償。

他說，果菜市場自62年完成徵收，經71年法院判決徵收合法後，歷任8任市長，40多年來懸而未決。陳菊任內召開9次協調會議，分別由陳菊、陳副市長及農業局與議長康裕成協助溝通協調。

市府公布的協調時間是104年8月17日於議長康裕成辦公室、104年12月10日議長康裕成辦公室、104年12月22日於農業局、105年5月4日於市長室，陳菊和康裕成都出面協調、5月18日於高市府第一會議室，由陳金德主持。

農業局科長於6月18日於住戶家協調；7月10日科長再赴住戶家協調；7月26日於陳金德辦公室，康裕成與農業局長出席協調住戶；8月28日，農業局副局長鄭清福赴住戶家說明市府的最大優惠補償。

最大優惠補償是發放土地、建物濟助金及人口遷移費，自動拆遷戶給予自拆獎勵費25％。對原13戶前小地主土地補償的店面由地坪10坪增至12坪，2層樓，共24坪。租約1次9年得續約1次，共18年，優惠租金，1戶1間月租新台幣3000元。

陳金德說，徵收程序雖已完成，市府仍依照救濟方式，對建物採取104年拆遷補償標準，再加上戶口遷移費施以救濟補償。

他說市府秉持照顧與維護市民權益的初衷，給予最大輔導與協助。1050905

(中央社)