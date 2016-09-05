中天新聞「九三大遊行特別報導」開紅盤 全天全頻收視勇奪冠軍
「九三軍公教大遊行」3日登場，中天新聞總動員，下午二點到晚間六點製播「凱道現場特別報導」，將《新聞龍捲風》以及《大政治大爆卦》搬到外場連線直播，由主持人戴立綱、周玉琴和王又正前進第一線，並邀請謝寒冰、黃敬平、鍾小平、王鴻薇等名嘴戶外開講，傾聽民眾心聲，不只收視遙遙領先同時段節目，中天新聞全天全頻總收視13.97，平均0.58的收視也居各家新聞台之冠！
另外《新聞深喉嚨》當晚播出「烽火九月民怨燎原特別報導」也以1.28的收視率擠進節目總排行前十名，深受觀眾支持。
(中時)
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