NBA》10分鐘快閃 韋斯布魯克滿意離台

「雷霆一哥」韋斯布魯克（中）參加「早餐俱樂部」，分享訓練心得。（圖／NIKE提供）

4日抵台的雷霆一哥韋斯布魯克，5日上午先參加了「早餐俱樂部」活動，緊接著又在離台前特別前往信義區喬丹牌旗艦店動工儀式站台，短短10分鐘即快閃離開，結束2天首度台來的行程。韋斯布魯克表示，此次亞洲之行最喜歡的地方就是台北，這裡讓他留下美好回憶。

韋斯布魯克在參加「早餐俱樂部」訓練時分享他的訓練心得，紮實的訓練能夠幫助減低受傷機率，最重要的是每個人都要找到適合自己的訓練方式，不論是有氧、重訓、還是投籃，持續不懈的訓練將能夠為你的身體與意志都全面成長進化。

此次擔任體能訓練的何守正教練也表示，為了幫助球員在球場上表現得更好，我們特別強調位移的訓練，增加球員的敏捷度、多向位移與爆發力，所有的重點都集中在核心肌力與髖部肌群，只有把身體的活動力打開，才能在球場上完全發揮。」

隨後韋斯布魯克前往座落於台北信義區的「微風松高」，為全亞洲最大的喬丹品牌旗艦店進行動工儀式；占地兩層樓的喬丹牌旗艦店，未來將擁有最完整的系列產品。

(中時電子報)