美網》擺脫肘傷困擾 喬帥連續10年打進8強
雖然第3盤必須請防護員進場處理右手肘的狀況，衛冕者「球王」喬柯維奇仍以直落三（6-2、6-1、6-4）擊退非種子、英國選手艾德門，打進8強賽；這也是從2007年起，喬帥連續10年至少躋身美網男單8強。
喬帥前兩戰都因對手受傷棄賽，不戰而勝或者沒打完比賽，手臂已經過相當時間的休息。今天碰到艾德門，前兩盤對方失誤過多，喬帥以6-2、6-1輕鬆獲勝。第3盤打到2-1時，因右手肘不適，喬帥請防護員進場處理，艾德門乘機反撲，喬帥費了一番功夫終於穩住陣腳，仍以6-4再下一盤，3比0結束比賽。
喬帥下一戰對手是第9種子、法國選手松加，必有一番激戰。松加是以3比1力克地主選手、第26種子沙克，3盤比數是6-3、6-3、6-7(9)、6-2，松加去年也是打到8強，沙克輸球後，美國選手也跟著全部出局。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。