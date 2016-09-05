美網》擺脫肘傷困擾 喬帥連續10年打進8強

球王喬柯維奇以3比0勝英國選手艾德門，連續10年挺進美網男單8強。（美聯社）

雖然第3盤必須請防護員進場處理右手肘的狀況，衛冕者「球王」喬柯維奇仍以直落三（6-2、6-1、6-4）擊退非種子、英國選手艾德門，打進8強賽；這也是從2007年起，喬帥連續10年至少躋身美網男單8強。

喬帥前兩戰都因對手受傷棄賽，不戰而勝或者沒打完比賽，手臂已經過相當時間的休息。今天碰到艾德門，前兩盤對方失誤過多，喬帥以6-2、6-1輕鬆獲勝。第3盤打到2-1時，因右手肘不適，喬帥請防護員進場處理，艾德門乘機反撲，喬帥費了一番功夫終於穩住陣腳，仍以6-4再下一盤，3比0結束比賽。

喬帥下一戰對手是第9種子、法國選手松加，必有一番激戰。松加是以3比1力克地主選手、第26種子沙克，3盤比數是6-3、6-3、6-7(9)、6-2，松加去年也是打到8強，沙克輸球後，美國選手也跟著全部出局。

(中時電子報)