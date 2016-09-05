上空秀美背遭鬧非本人 李妍憬霸氣轉「正面」
藝人李妍憬身材火辣、作風豪放，大膽敢言的直率性格深受粉絲喜愛，昨（4日）她在臉書分享刮痧後的「血痕」美背，卻有一大票網友質疑那根本不是她本人，今（5日）她就貼出「正面照」，霸氣回應網友「可以了吧」。
李妍憬4日在臉書分享上空美背照，可清楚見到她的背上有許多刮痧後留下的痕跡，她還佩服地說：「用手按也可以按出這樣的砂！厲害了！」引來許多粉絲擔心她工作太勞累，要她好好休息。不過，更多網友卻歪樓留言「不信這是妳，除非轉過來讓我看看」、「求轉正面」。
而李妍憬看到大家的開鬧留言，今天再上傳一張「正面照」，搞笑說道「你們不相信正面是我⋯那⋯可以了吧」，不過，此照卻是她把先前中暑貼退熱貼的自拍照P上去的，此舉逗樂粉絲，紛紛笑稱「鬼月不是過了嗎」、「竟然還有這招！」
(中時電子報)
關鍵字：李妍憬
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