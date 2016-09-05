粉絲讚她「五官拼在一起實力堅強」 佩甄：是在誇我嗎？

女星佩甄因愛家、親民形象被讚為「台灣好媳婦」。（圖／本報系資料照）

既會演戲又會主持的女星佩甄（李佩甄），在2006年嫁給醫生王祚軒，婚後育有一對兒女，時常在節目、臉書上大方分享家庭生活，愛家、親民形象被讚為「台灣好媳婦」，今日她PO出一張粉絲留言，對方誇她「五官沒有特色但拼在一起實力相當堅強」，由於全篇沒有標點符號，加上錯字連連，讓勉強讀懂的佩甄直問：「確定是在誇奬我嗎？」

佩甄在臉書放上粉絲留言截圖，向其他人求助翻譯此文。（圖／翻攝自佩甄臉書）

佩甄今日中午PO出一張粉絲留言截圖，表示：「有年輕的粉絲我真的很高興，但有人可以幫我翻譯一下嗎？」，仔細一看才發現對方打字不僅沒排版、錯字連連又沒標點符號，看來相當難懂，該名粉絲說：「的確妳有點年紀人矮五官沒有特別特色 小黑例外但拼在一起實力相當堅強出道至今沒被後起正妹給傲」，最後更羨慕佩甄能嫁給醫生老公，笑說她根本是「人生勝利組」。

佩甄在看完留言後，反問對方「小黑是什麼？」，未料對方竟回她「美人痣」，讓她錯愕道謝，接著便在臉書問：「確定是在誇奬我嗎？哈哈」看來好氣又好笑，粉絲在看見她的求助後，紛紛在底下替她翻譯，笑虧「他到底在講什麼啦？」、「應該是稱讚成分居多」、「喝醉留言嗎？」意外造成討論熱潮，也讓佩甄再次拉近與粉絲的距離。

(中時電子報)