中秋節連續假期 中華郵政照常投遞快捷郵件

我要評比

9月15日至9月18日中秋節連續假期間，各地郵局營業窗口一律停止營業，投入信筒（箱）郵件，除9月15日收攬限時郵件外，其餘停止收攬。

為應顧客需求，中秋節連續假期中，仍照常投遞快捷郵件，全臺20處郵局快捷股或郵務科及駐有守衛或保全的郵局郵務股，均開放收寄國內、國際快捷郵件。

臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號）提供收寄國際快捷郵件服務。

另外，各地郵局附設的自動櫃員機、開放式信箱間以及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。

(工商)