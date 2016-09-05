膩當隨傳隨到高級伴遊 洛基、泰勒絲爆分手倒數
「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)與「發電機小天后」泰勒絲(Taylor Swift)今年6月爆出戀情，被拍到親密照後乾脆大放閃光彈，兩人互相陪伴全球跑透透，到哪兒都在曬恩愛，讓外界覺得這戀情升溫得如此之快，愛的能量似乎很容易燒光，果然日前爆出兩人突然很少「同框」，落差太大讓人摸不著頭緒，如今爆出，抖森不爽自己被當作「高級伴遊」，因此對泰勒絲快速轉冷，傳分手倒數中。
跟泰勒絲愛得大方的抖森，日前上節目談到感情，竟支吾其詞，加上認愛後基本上天天愛相隨的兩人，這幾周來突然各忙各的不黏對方，讓人覺得怪怪的，據《Radar Online》報導，有消息人士透露，抖森漸漸不喜歡感情事一直被拿來炒作，又雖然有泰勒絲的私人飛機可搭，但他對於必須隨傳隨到全球找女友的生活，感到相當厭膩，加上外界總將他倆的行為解讀為「假交往」，還說他猶如高級伴遊，讓堂堂男神感到難堪。
當然一個巴掌拍不響，女友泰勒絲也對「邪神洛基」有微詞，覺得抖森能從「紅」變成「爆紅」，都多虧了跟她交往，覺得自己給男友帶來事業上的好運，但抖森卻越來越不遵循她的意思，根本忘恩負義，不懂得珍惜這免費而貴重的宣傳效益。
(中時電子報)
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