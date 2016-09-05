紐約賊愛偷冰淇淋 連鎖商店頻頻遭竊

在炎熱的夏天，消暑聖品冰淇淋成了紐約竊賊的目標，他們在11起竊盜案中偷走大約1249盒冰淇淋和冰品，度安李德（Duane Reade）、CVS和Rite Aid等連鎖商店都受害。

「紐約時報」（NYT）報導，自去年11月以來，紐約商店裡的冰淇淋連連遭竊，警方請求民眾協助確認4名嫌疑人的身分。

在華盛頓廣場公園（Washington Square Park）附近1家連鎖商店工作的羅沙里歐（Gabriel Rosario）說：「他們三兩成群於夜間潛入，將隨身攜帶的袋子裝滿後便溜之大吉。」

這些竊賊最常下手的是知名品牌班傑利（Ben & Jerry's）、Talenti和哈根達斯（Haagen-Dazs）冰淇淋。在1月份某天發生的3起竊盜案中，共有256品脫的冰淇淋失竊，包括100品脫的哈根達斯和超過100品脫的Talenti冰淇淋。

度安李德藥妝區1名員工說：「這類竊盜案在夏季時層出不窮。」

另1名員工回想起最近碰上的竊賊時表示，「有兩名男子帶著行李袋進來，我看到他們，他們也看見我。他們把冰淇淋丟在地上逃之夭夭」，而他能做的只有把商品「撿起來、放回去」。

警方說，這些竊賊把偷來的冰淇淋賣給當地小商家。

紐約連鎖小型超市Gristedes近幾週來頻頻遭竊，老闆卡齊瑪提迪斯（John A. Catsimatidis）宣布懸賞5000美元，要抓冰淇淋小偷。

卡齊瑪提迪斯說，店裡如今不再陳列大量的哈根達斯冰淇淋，因為要將它們快速掃進袋子裡太容易了。

CVS主管說：「許多人認為，『噢！只不過是冰淇淋罷了』，但那不只是冰淇淋，而是商品，必須考量利潤損失的問題。」（譯者：中央社劉文瑜）1050905

(中央社)