北韓疑射蘆洞飛彈 掉落日防空識別區

南韓合同參謀本部透露，今天中午12時14分許，北韓從黃海北道黃州郡一帶向東部海域試射3枚疑似「蘆洞」飛彈，飛彈飛行約1000公里，掉落日本防空識別區。

南韓聯合新聞通訊社引述合同參謀本部表示，北韓並沒有事先發布航行警告，韓美雙方正進行精密分析。

同時，南韓軍方正密切關注北韓軍方動向，並維持警戒態勢。

南韓合同參謀本部認為，北韓此次試射是在臨近9月9日「國慶」及20國集團領導人舉行峰會之際，以炫耀北韓核彈能力，在朝鮮半島持續軍事緊張氣氛之際進行軍事挑釁。

2014年，北韓曾在9月9日「國慶」前夕兩次試射短程飛彈。1050905

(中央社)