青年大使團公演 奧地利觀眾座無虛席

駐奧地利代表處5日表示，2016國際青年大使歐非團昨天下午在維也納市中心「博物館園區」劇場舉行大型公演，內容包括原住民、閩客及傳統戲曲等，精采演出獲得讚賞，座無虛席。（駐奧地利代表處提供）中央社記者戴雅真傳真 105年9月5日

駐奧地利代表處今天表示，2016國際青年大使歐非團昨天下午在維也納市中心「博物館園區」劇場舉行大型公演，內容包括原住民、閩客及傳統戲曲等，精采演出獲得讚賞，座無虛席。

駐處表示，「博物館園區」內有許多知名美術館、畫廊及博物館，並設具國際標準的劇場，是奧地利著名藝文中心。駐處特洽排青年大使團在「博物館園區」劇場演出，並邀請包括外交使節、奧地利政要、媒體、奧地利青年、文化界人士、僑領等共300多位各界人士觀賞，座無虛席。

駐處指出，特別的是有眾多奧地利學子及年青人前來觀賞，充分符合國際青年大使宣介台灣多元文化，並與奧國青年交流的目標。

駐奧地利代表史亞平在表演前致歡迎詞時表示，國際青年大使由中華民國外交部所支持，並首次到訪奧地利進行交流，訪團不僅是利用舞台表演的形式向奧國人士宣介台灣文化，以增進台奧間之瞭解，也將與本地青年進行交流活動，促進台奧青年彼此認識並建立友誼。

她表示，青年大使們也將拜訪養老院，展現對長者的關懷。這也正是今年國際青年大使的主題「活力世代、友善台灣」所要表達的重要內涵。

國際青年大使歐非團一行32人由前駐法國代表呂慶龍擔任團長，台灣藝術大學副教授曾照薰擔任副團長，共同率團，團員是來自台灣各大學的學生或應屆畢業生，經嚴格甄選及集訓後，於8月底起赴義大利、奧地利、西班牙及聖多美普林西比等4國進行演出及交流活動。1050905

(中央社)