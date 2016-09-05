陸中學廁所當新生宿舍 床頭對便器

中國大陸河北省邯鄲市一所實驗中學新生報到時，竟有人被工作人員安排進廁所改裝的「宿舍」，網友貼出的照片顯示，廁所宿舍床頭就是蹲便器，只用一塊木板蓋住，地板也髒亂不堪。

燕趙晚報報導，邯鄲市一名網友在網上發文稱，他2日上午送妹妹去曲周縣實驗中學報到，班上有近90名學生。妹妹的宿舍被安排在四樓，進入後竟然發現是廁所，還能聞到腥臭味，並且10張床要擠15名學生。

網友上傳的照片顯示，在這間「宿舍」，鐵架床與牆間的空隙就是蹲便器，上面僅用木板遮蓋，拿開木板後，蹲廁內塞滿瓷磚及碎石。地板髒亂不堪，鐵架床僅墊著木板，看似相當簡陋。

澎湃新聞引述曲周縣實驗中學「關於『曲周縣實驗中學廁所改作宿舍』的情況說明」，網帖中所稱「廁所」，自2010年建成後一直處於閒置狀態，從未使用，學校宿管員將其做為儲物間存放雜物。

曲周縣實驗中學稱，當天學生報到過多，韓姓宿舍管理員擅自做主，臨時安排5名學生到儲物間休息。經研究，學校將這名管理員辭退，責令負有直接責任的主管校長寫書面檢查，並對其全校通報批評。1050905

(中央社)