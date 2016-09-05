美和科大男丁格爾 首位海外護理替代役

屏東美和科技大學今天表示，近年來許多男學生選擇讀護理系，去年台灣首位海外替代役男陳品翰，正是美和科大護理系畢業，他也是全國首例男性護理師申請到非洲擔任替代役。

美和科大表示，陳品翰5專、2技都在美和就讀，對於外界的質疑，他總是說，喜歡護理，因為擁有這份專業，不管是工作、旅遊，或是海外學習、參訪，甚至是當身邊的家人及朋友需要時，這份專業便立即可以發揮，讓他充滿成就感。

去年2技護理系畢業後，陳品翰順利考取護理師執照，緊接著面臨服兵役的任務，透過役政署網站查詢相關資訊，得知替代役中有醫療役這門服勤役別，更發現外交部有提供護理專長人員派駐聖多美普林西比的外交替代役缺額，在扶助弱勢的使命感及冒險精神下，申請了外交替代役，並且在只有1/4的機會下被錄取，正式踏上為期10個月的外交醫療道路。

陳品翰說，在聖多美普林西比醫療團的工作內容，主要是協助醫師內外科門診、慢性傷口及術後傷口換藥、協助外科手術等，當地衛生耗材資源有限，如何學習就地取材與善用衛材，並教導當地民眾取用自來水或乾淨地下水，煮沸後待涼，拿來清洗傷口，然後蓋上消毒紗布等，都挑戰著醫護人員的創意思維。

美和科大護理系主任何美瑤表示，陳品翰回國後，打算精進自己的外語能力，往考取美國註冊護理師(RN)的目標邁進，讓自己學習不中斷。1050905

(中央社)