熱愛生命獎章得主分享 活著就是希望

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周大觀文教基金會「2016年全球熱愛生命獎章」10位得主，今天齊聚嘉義女中分享生命之愛，見證活著，就是希望。

10位熱愛生命獎章得主中，最特別的是現年23歲的鋼鐵腳天使莊雅菁，13歲、正值叛逆期的她，與友人三貼騎乘機車飆速，不慎發生事故，全身70％以上3度灼傷，3次截肢手術，四肢只剩右手。

莊雅菁表示，發生事故後，朋友一一從身邊遠離，只有媽媽陪伴，走過生命幽谷。現場與高中生分享在殘缺中找到盼望，「再大的黑暗，都有一道光存在」。

患唐氏症的陶笛高手周以嘉出身嘉義，因中度智障，練好一首歌，至少要練習500遍、甚至上千次，但樂觀開朗的她，秉持永不放棄精神，幾乎天天練習至少6小時，不畏辛苦、樂在其中。

熱愛音樂的周以嘉，學陶笛7年多，全台走透透，今年考取第21張街頭藝人證照，期待未來吸引更多人駐足聆聽音樂，以及令人感動的生命故事。

周大觀在嘉義女中的活動，首先由血癌陽光天使張芸瑋帶來動人古箏樂音，印度森林之子札達夫、佩楊（Jadav Payeng）；德國地球天使菲利斯、芬克拜納（Felix Finkbeiner）；越南孤兒之母黃小香等生命鬥士齊聚一堂，分享感人生命故事。

隨後，周大觀文教基金會創辦人周進華與德國種樹救地球基金會創辦人菲利斯、芬克拜納簽屬姊妹會，期待推動全球熱愛生命運動到歐洲。

周大觀文教基金會表示， 菲利斯、芬克拜納受到啟發，決定帶動學子動手種樹，2010年已在德國完成種下100萬棵樹，並擴大串聯全球學子，期待更多人一起捍衛氣候正義，種樹救地球。1050905

(中央社)