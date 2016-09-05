日月潭泳渡 估為南投帶6千萬元效益
今年萬人泳渡日月潭活動昨天圓滿結束，南投縣長林明溱今天肯定縣府團隊投入，而活動估計帶進新台幣6000萬元經濟效益。
第2屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第34屆日月潭國際萬人泳渡圓滿落幕，林明溱今天在縣務會議肯定活動規劃、交通維持、水域安全、醫療救護等方面，都相當完善，也為鄰近日月潭的埔里鎮、魚池鄉、水里鄉旅宿業帶來商機，潭區業者、遊艇業也受惠。
林明溱說，萬人泳渡日月潭活動，有效帶進觀光人潮，為近期因陸客減少而略有蕭條的觀光產業帶來短期收益，而前總統馬英九參加活動致詞提到，建議泳渡改為春、夏、秋季都舉辦，共3次，但每場次限量1萬人，縣府將審慎研議，從有利地方發展為考量方向。
縣府觀光處表示，魚池鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、國姓鄉合法旅館及民宿，超過5203間客房，泳渡期間全部客滿，餐飲業、遊艇業、遊覽車業也都受惠，收益估計超過6000萬元，對地方相當有助益。
日月潭泳渡之後，縣內接下來的大型活動是結合沙雕展、恐龍展的南投燈會，貓羅溪畔也有繽紛花海景觀，旅客白天可逛南投景點、買農特產，晚間賞花燈，林明溱也希望南投燈會與集集鄉土燈會互相輝映，吸引更多遊客到南投旅遊消費。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。