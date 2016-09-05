日月潭泳渡 估為南投帶6千萬元效益

今年萬人泳渡日月潭活動昨天圓滿結束，南投縣長林明溱今天肯定縣府團隊投入，而活動估計帶進新台幣6000萬元經濟效益。

第2屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第34屆日月潭國際萬人泳渡圓滿落幕，林明溱今天在縣務會議肯定活動規劃、交通維持、水域安全、醫療救護等方面，都相當完善，也為鄰近日月潭的埔里鎮、魚池鄉、水里鄉旅宿業帶來商機，潭區業者、遊艇業也受惠。

林明溱說，萬人泳渡日月潭活動，有效帶進觀光人潮，為近期因陸客減少而略有蕭條的觀光產業帶來短期收益，而前總統馬英九參加活動致詞提到，建議泳渡改為春、夏、秋季都舉辦，共3次，但每場次限量1萬人，縣府將審慎研議，從有利地方發展為考量方向。

縣府觀光處表示，魚池鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、國姓鄉合法旅館及民宿，超過5203間客房，泳渡期間全部客滿，餐飲業、遊艇業、遊覽車業也都受惠，收益估計超過6000萬元，對地方相當有助益。

日月潭泳渡之後，縣內接下來的大型活動是結合沙雕展、恐龍展的南投燈會，貓羅溪畔也有繽紛花海景觀，旅客白天可逛南投景點、買農特產，晚間賞花燈，林明溱也希望南投燈會與集集鄉土燈會互相輝映，吸引更多遊客到南投旅遊消費。1050905

(中央社)