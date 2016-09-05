立榮酷企鵝彩繪機 中秋前夕首航馬公
長榮航空（EVA AIR）繼Hello Kitty彩繪班機打響名號後，今年將再推出最新的全世界第1架酷企鵝彩繪機，目前由立榮航空及長榮航太的工程師正加緊趕工，以噴漆的方式彩繪由三麗鷗公司設計的「酷企鵝渡假彩繪機」，5日首次搶先曝光，預計13日正式亮相，並首航馬公機場。
立榮航空專業工程師蕭泰龍指出，長榮集團過去選擇波音777-300ER、空中巴士A330-300及空中巴士A330-200型客機作為彩繪機，目前已經有Hello Kitty星空機、牽手機、魔法機、蘋果機、環球機、歡樂機與雲彩機等7架彩繪機翱翔天空。這次在立榮航空選擇ATR72-600型客機彩繪酷企鵝圖案，是立榮航空首架彩繪機，也是長榮集團第8架三麗鷗家族彩繪機。
立榮航空表示，酷企鵝渡假彩繪機預計9月13日首航澎湖馬公，14日起每天飛航松山至馬公2個往返航班，除了外觀之外，在航班的內裝也將有酷企鵝的圖像元素，歡迎旅客中秋假期搭乘酷企鵝彩繪機返鄉過節或前往澎湖度假，近距離接觸酷企鵝的魅力。
(中時)
關鍵字：立榮航空
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