習安會 安倍要提釣島之爭
日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平5日下午在G20舉辦地點杭州市進行會談。安倍有意把中國在東海與南海的海洋活動作為議題，包括釣魚台主權爭執。
共同社報導，安倍或將就中國公務船進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海要求中方保持克制。安倍與習近平的上一次會談於去年4月在印尼舉行。當時雅加達進行亞非領導人會議，兩人進行上短暫會晤。
安倍還打算在會談中再次呼籲早日啟動旨在避免東海不測事態的防務部門間聯絡機制，力爭通過首腦對話改善兩國關係。
安倍6日將前往老撾，出席與東盟（ASEAN）各國首腦的會議和東亞峰會，屆時打算與韓國總統朴槿惠等舉行雙邊會談，正在展開協調。他計畫於8日回日本。
(集團連線報導)
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