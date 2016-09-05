襲胸又打人 惡狼性騷擾、傷害罪遭訴

高雄大寮今年初出現襲胸狼，有妨害性自主前科的35歲張姓男子，短短半個月對14名女子伸鹹豬手，連13歲少女也不放過，甚至還有被害人遭追打，高雄地檢署依性騷擾防治法及傷害罪將他起訴。

今年1月底起，張男在大寮以騎車方式連續對旁邊的女騎士伸手襲胸，有被害少女才13歲，另有1名女外勞被他襲胸後驚嚇大哭，張男因認為對方罵他，竟搥打她的頭，並趁女方跌倒時逃走，還有1名女騎士在張男襲胸後，重心不穩倒地，臉手都擦傷。

張男到案後自稱有精神病，還推說是因父親住院心情不好，才對落單女子襲胸發洩，後來他在上月底因行搶路人項鍊又被逮，被法院裁定收押。

(中時)