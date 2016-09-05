WiMAX自救會9/6上午10點 向林全抗議(本報資料照片)

WiMAX自救會宣布，9月6日上午10點要到行政院向院長林全抗議。WiMAX三大團體：WiMAX自救會、WiMAX基地台房東自救會、WiMAX業者員工自救會共同聲明指出，如果得不到回應，將祭出絕食手段。

自救會說，WiMAX整體產業始於蔡英文，推動於馬英九，卻被NCC前主委石世豪非法撤照，產業投入數百億付諸流水，傷害上千億產業價值。NCC非法撤照後對善後全然不理，放任員工生計無著落、2000個基地台房東收不到錢、拆不掉站、卻快速將屬於業者的2600mhz頻譜標售給財團，進帳279億，「只收標金、不負責任」，可惡至極。

自救會強調，6月13日高等行政法院一審判決大同電信撤照案，大同電信勝、NCC敗，代表WiMAX撤照案，政府確有過失，解決WiMAX問題，新政府責無旁貸。原本期待8月1日新NCC委員上任會有轉機，但再次令人失望。

上週民進黨立委蔡易餘舉辦的「數位匯流的轉型正義：新政府如何徹底解決WiMAX爭議公聽會」，自救會原本希望NCC在敗訴後，能在公聽會釋出善意，但卻更加失望。NCC不道歉、不補件、不負責，令自救會火大。

自救會質疑，新政府擺明了「會吵的小孩有糖吃」，華航罷工案、國道收費員案，有吵就有解套，莫非是自救會吵得不夠，新政府才視若無睹、罔若未聞？真是如此，要逼WiMAX上街頭，要逼WiMAX死，那就抗爭到底。

自救會說，5日到NCC門口舉牌沒反應，6日就到行政院向院長林全抗議，要是再沒回應，就絕食抗議，直到有回應為止。

(中時電子報)