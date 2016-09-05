安平推社區在地小旅行 五大路線展部落傳統亮點

平安里里長蔡陳阿麗（白衣者）正低頭專心示範作古早味的《煎鎚》。（程炳璋攝）

安平區有許多古早味隱身在社區內，有些發揚光大，有些幾近失傳，安平區公所取得文化局協助，規劃五條社區傳統美食與技藝路線，9月下旬舉辦「安平好食在」社區小旅行，報名民眾可免費暢遊一趟傳統美食與技藝之旅。

「安平好食在」社區小旅行依據各社區的傳統美食與技藝分為五條路線，包括「菩薩線」的菩薩社區擅作虱目魚丸、「王城線」不但能暢遊王城社區內的安平古堡，還能學作在地傳統食物《煎鎚》、選擇「漁光線」不僅能遊覽秘密景點風光，還能品嘗手作蝦餅、「文朱線」可欣賞以染布聞名的文朱社區，「水岸線」從安平樹屋附近坐船，遊覽鹽水溪。

五條路線各有文化風格，其中「王城線」找來平安社區老一輩居民，重現傳統食物「煎鎚」，是安平著明美食「蚵仔煎」的前身，從鄭成功入台抗清時發明而來，因為官兵們當時能夠取得的食材來源不多，就地取材的作出簡單類似「煎稞」的食物。

煎鎚這項食物作法已近失傳，平安里老里長蔡陳阿麗是少數保有先人傳下的美食技藝，這次在「安平好食在」活動中，將現場教學給報名「王城線」的民眾。

參加五條路線可向安平區公所報名，除了文朱線染布材料費50元，水岸線搭船與保險費150元外，其餘皆免費體驗。安平區長賴青足希望發揚深藏在安平各社區內的美麗亮點，藉活動品嚐並認識安平古早味美食的製作方法。

(中時)