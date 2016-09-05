富邦接手義大犀牛 9月底可望簽約

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富邦金控接手職棒義大犀牛隊的消息4日深夜提前曝光，中華職棒聯盟會長吳志揚今天表示，雙方進度都在聯盟掌握中，已經進入最後階段，只剩下最後簽約，應該會在9月底完成。

聯盟目前對於「有意接手」的一方，仍然不願講明就是富邦，不過就如吳志揚公開表示「雙方已經進入最後階段」，等於間接證實媒體報導，就等富邦與義大談妥之後，風光宣布接手。

吳志揚今天在台北101出席「中職總冠軍賽系列棒球文物巡迴展」貴賓茶會，回應媒體有關富邦接手義大犀牛隊的話題。

他表示，雙方流程走得差不多，只剩下最後簽約，應該會在9月底完成，也有可能在10月初對外公佈。1050905

(中央社)