香港立法會選舉 民主派保住1/3否決權

香港立法會選舉今天完成開票，民主派已贏得足夠席次，保住1/3否決權。

路透社報導，這次選舉競爭激烈，選民投票率創新高，有6位民主派候選人因為支持獨立遭取消資格。

本屆議會共選出70個議席，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，具真正的民主意義；另外30席由代表行業利益的功能組別產生。

餘下5席由所謂的「超級區議會」產生，正確名稱是區議會（第二）功能界別。雖然它也是功能界別，5席卻都由不分區選舉產生，整個香港作為單一選區，由選民一人一票選出。

經過馬拉式計票，立法會地方直選結果終於出爐，泛民主派連同本土派奪得19席，增加1席。1050905

(中央社)