台中歌劇院漏水 將檢修找出原因

台中國家歌劇院才於8月26日開館啟用，台中市議員黃馨慧及李中今天質疑近日又發生漏水事件，歌劇院指出，正由工務部門檢修，以找出漏水原因。

黃馨慧與李中今天前往台中歌劇院5樓漏水處現勘後表示，嘉義故宮南院去年底試營運漏水，隨即封館半年做檢修。為何台中國家歌劇院4月室內嚴重積水，不做全面檢修，卻是急著移交給文化部、辦理試營運？他們質疑新政府是重視工程品質，還是只顧給長官剪綵、宣傳政績？

李中表示，按照現場天花板大片水漬，漏水問題應該不止2、3天。處理漏水事件，只要簡單打一通電話，為何要拖到今天才處理？剛剛試營運就發生漏水，恐怕影響「國家建築金質獎」與「世界9大地標之一」的美譽。

黃馨慧與李中指出，根據今天現勘時，國家歌劇院內部人員指稱，第3期工程的舞台部分未驗收，1樓部分區域若遇大雨積水，仍會滲水滴到地下1樓電機室。

有關漏水問題，歌劇院指出，漏水的地點是5樓，現場有圍起來，並不影響民眾參觀的動線，2天前雖然有下雨，但雨勢並不是太大，發生漏水的原因是否與下雨有關，或是因為空調造成水氣凝結所致，目前正由工務部門檢修，以找出漏水原因。1050905

(中央社)