低壓帶影響 10縣市大雨豪雨特報

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中央氣象局今天下午5時5分發布10縣市大雨及豪雨特報。

氣象局指出，低壓帶影響，台南市及高雄市已有局部豪雨發生，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣市、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，用路行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。1050905

(中央社)