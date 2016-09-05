管線汰換、改善漏水 南投市、埔里鎮部分地區停水
台灣自來水公司第4區管理處，將分4階段辦理南投市同源路、仁和路、成功3路及工業路管線汰換工程；第1階段仁和路、工業路及同源路1街、2街、3街等鄰近巷弄，於9月8日至14日，每日上午8時至下午6時停水。
第2階段仁和路、工業路及同源路3街、4街、5街等鄰近巷弄，於10月6日至12日，每日上午8時至下午6時停水。
第3階段同源路、工業路及同源路6街、7街、8街等鄰近巷弄，於11月3日至9日，每日上午8時至下午6時停水。
第4階段同源路、工業路、成功3路及同源路8街、9街、10街等鄰近巷弄，於12月8日至14日，每日上午8時至下午6時停水。
另外，埔里鎮愛蘭橋管線進行漏水改善工程，即日起至9月30日，每日上午9時至下午7時停水，如遇雨順延及例假日不施工，影響區域包括南村里及桃米里。
(中時)
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